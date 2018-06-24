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Чичарито: Я на правильном пути

23 июня 21:38 63 Читати українською
Чичарито: Я на правильном пути
Чичарито / Фото: соцсети

Лучший игрок матча Южная Корея – Мексика поделился впечатлениями от поединка.

"Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается.

Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нам нужно оставаться спокойными", – цитирует Чичарито официальный сайт ФИФА.

Отметим, что Чичарито установил 2 рекорда: он забил 50-й гол в футболке сборной и стал самым результативным игроком в истории сборной; кроме того, это уже 4-й забитый мяч Чичарито на чемпионатах мира – это повторение рекорда Луиса Эрнандеса.

ЧМ-2018: Мексика победила Южную Корею, которая потеряла шансы на выход из группы

ЧМ-2018 2 тур

Южная Корея - Мексика: Суббота 23 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
1 : 2
Мексика
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ЧМ 2018 Мексика Мексика Южная Корея - Мексика Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес
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