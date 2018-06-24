ЧС-2018 Південна Корея – Мексика: рівний матч, тактичні проблеми мексиканців, дитячі помилки та перфоменс голкіперів

Збірна Мексики не без труднощів переграла Південну Корею завдяки голам Карлоса Вели та Чічаріто. Корейці з нулем у графі очок втратили практичні шанси на вихід з групи F.

В разі перемоги над Південною Кореєю Мексика стала б фаворитом у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з групи Е, хоча їй, все ж, бажано було забивати побільше. Для корейців же поразка означала б фактичний кінець боротьби за плей-офф. Не дивлячись на це, обидві команди почали матч дуже спокійно, зосередившись на позиційній боротьбі та граючи без моментів.

Південна Корея – Мексика – відео голів

Перший шанс відзначитися мали корейці. На 14-й хвилині Хі Чхан Хван шикарно накрутив суперника на лівому фланзі та подав на дальню штангу, де удар Лі Йона з кількох метрів встиг заблокувати Лосано. Ірвін при цьому ледь не отримав травму. На 21-й хвилині Сон відкрився під довгу передачу й завдав трьох пострілів з ударної позиції, однак два з них заблокували, а третій вилетів на кутовий. Після його розіграшу корейці створили найбільш гострий свій момент – Кі Сон Йон пробив головою під поперечину, однак Очоа у карколомному стрибку парирував цей удар.

Південна Корея – Мексика: онлайн-трансляція – як це було

Коли вже почало здаватися, що мексиканців рано коронували і корейці контролюють хід поєдинку, "ацтеки" вийшли вперед. На 24-й хвилині Гвардадо прострілив у штрафний і влучив у руку захиснику. Арбітр без вагань поставив пенальті, а Карлос Вела його реалізував – 0:1! Після цього ініціатива перейшла до мексиканців, які могли забити ще як мінімум двічі: Лайюн на 28-й хвилині потужно пробив з дистанції, однак голкіпер парирував цей удар, а на 43-й Лосано накрутив трьох захисників у чужому штрафному й пробив вище воріт.

Корейці теж могли забити, однак Сон Хин Мін наприкінці першого тайму не реалізував свої шанси. На 39-й хвилині він вийшов віч-на-віч з Очоа, однак не зумів його переграти, а на 45-й його дальній удар з рикошетом пройшов повз ближню стійку.

Другий тайм мало чим відрізнявся від першого. Обидві команди гостро контратакували й не дуже впевнено оборонялися. На 53-й хвилині корейці претендували на пенальті після прострілу Мін Ву Кіма, однак арбітр не побачив ціленапрямленої гри рукою у штрафному мексиканців. На 55-й непогано пробивав Кі Сун Йон, однак Очоа забрав м'яч. Сон Хин Мін був дуже активним, однак більшість його моментів було пов'язано з вриваннями без розвитку, передачами під удар, боротьбою або заблокованими ударами.

Мексиканці виглядали набагато конкретніше, вибігаючи у контратаки з логічним завершенням біля чужих воріт. На 51-й вони могли забити після одного з випадів, однак Ірвінг Лосано пробив вище воріт. На 58-й хвилині Гвардадо був ще ближчим до голу, пройшовши вздовж лінії штрафного та пробивши у дев'ятку – голкіпер Чо у філігранному стрибку витягнув цей удар. Через три хвилини Вела вискочив віч-на-віч і перекинув воротаря, однак Кі Сун Йон в останній момент виніс м'яч з лінії. Здавалося, корейцям дико фартить позаду, однак на 66-й хвилині везіння завершилось: чергова контратака мексиканців завершилась передачею на край штрафного до Чічаріто, який на замасі прибрав захисника та пробив у ближній кут – 0:2.

Корейці могли відігратися. На 70-й хвилині Сон гостро пробивав з-за меж штрафного, але Очоа впевнено забрав м'яч. На 76-й хвилині азійці були найближчими до голу після катастрофічного привозу у виконанні Очоа та Маркеса. Перший довго думав і віддав на ближнього Маркеса, хоча поруч була купа суперників, а другий віддав пас назад – настільки слабко, що його перехопив Лі. На щастя для "ацтеків", переграти Очоа кореєць не зумів. Зрештою, подібний тиск призвів до прекрасного голу Сон Хин Міна, але він був забитий занадто пізно – за дві хвилини до кінця матчу.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Мексики, яка набрала 6 очок та одноосібно очолила групу F. Корейці з нулем у графі очок практично втратили шанси на вихід у плей-офф чемпіонату світу.

Мексика: яскрава, але тактично обмежена команда

Мексика провела матч проти Південної Кореї в дусі гри проти Німеччини, дозволяючи створювати моменти на своїй половині поля та постійно контратакуючи. З Бундестім це було абсолютно логічно, однак велика кількість шансів у аутсайдера групи – серйозний дзвіночок для тренерів. Втім, проблема навіть не у моментах – проблема в тактичній обмеженості мексиканців.

Підопічним Хуана Карлоса Осоріо пощастило забити з дурного пенальті, змусивши корейців розкритись. До цього ж азійська збірна досить грамотно діяла позаду та пресингувала, намагаючись бити Мексику її ж зброєю – використанням помилок та контратаками. Перші моменти йшли саме від корейців, а от "ацтеки" до 20-х хвилин мали серйозні проблеми з креативом. Власне, і під час інших 70-ти весь креатив мексиканців зводився до контратак, контратак, контратак і знову контратак.

Так, це дійсно найкраща збірна чемпіонату світу-2018 в плані контратак, однак подібна тактика дуже легко б’ється високорганізованими оборонними командами. Вони віддають супернику м’яч і карають за помилки – так, як і хотіли зробити корейці до голу. Корея багато помилялася позаду – однак більше у Мексики не буде слабких суперників.

Корея заслуговувала на нічию

І в минулому матчі підопічні Сін Тхе Йона не виглядали безпомічно, однак саме у грі проти Мексики потенціал команди розкрився як слід. Корейці виграли старт та кінцівки обох таймів, відповідали атакою на атаку та перестріляли мексиканців за ударами – 17 проти 13. Гільєрме Очоа виконав шість сейвів – це лише на три менше, ніж у матчів проти Німеччини, що може бути компліментом для нападу корейців.

У всіх інших компонентах Південна Корея також не сильно відставала. По виграним верховим єдиноборствам майже рівність – 9:10 на користь мексиканців, по відборам – 18:23, удари в площину – 6:5, кутові – 7:5, обіграші – 13:13. Головною проблемою корейців було встановлення контролю над м’ячем: вони серйозно поступалися за кількістю передач (майже на 134 менше) та за дотиками до м’яча (512:681), однак при цьому менше втрачали його у атаці (6:13).

Корейці цілком справедливо могли святкувати нічию, однак у їх грі є один серйозний мінус, який перекреслює всі потуги.

Корея допускала дурні помилки у власному штрафному

В цілому, Південна Корея провела непоганий матч у всіх лініях, однак безпосередньо біля власних воріт у неї все йде шкереберть. Два з трьох пропущених корейцями голів на чемпіонаті світу-2018 прийшли з пенальті, яких цілком можна було уникнути: зі шведами було допущено необов’язковий фол, а у матчі проти Мексики Чжан Хон Су рукою перервав слабенький простріл Гвардадо. Ну хто так грає при перехопленні?

Пенальті – це ще півбіди. Гравці Південної Кореї банально губляться у відборі при входженні суперника у їх штрафний. Так, Ірвінг Лосано на 43-й хвилині в оточенні трьох футболістів змістився з флангу в штрафний та спокійно пробив з кількох метрів – і жоден гравець його не атакував. На 58-й хвилині Андреса Гвардадо на лінії штрафного вже штовхали під ребро, а інший футболіст азійців замість перекриття зони удару падав у непотрібний підкат проти нікого – не дивно що, постріл Гвардадо пройшов у дев’ятку, і лише голкіпер корейців не підвів. Зрештою, і Чічаріто дуже просто розібрався у штрафному, забивши переможний гол.

Таких невиправдано жорстких зустрічей суперника замість раціонального пласування та незрозумілих підкатів з рукою уверх проти нікого вистачало весь матч, постачаючи мексиканцям момент за моментом. Якби не така гра – у Кореї було б як мінімум два очка у групі, адже їх суперники серйозно не переважали.

Найкращі гравці обох збірних – голкіпери

26 з 28 футболістів, які з’явились на полі матчу Південна Корея – Мексика, провели вкрай неідеальний матч. В найкращому випадку вони просто не поступались своїм суперникам, в найгіршому – привозили та транжирили момент за моментом. 35-річний Маркес взагалі задумався біля власних воріт і вивів віч-на-віч футболіста суперника. Лише два футболісти на полі зберегли рахунок цього матчу в межах адекватного.

Чо Хен У та Гільєрме Очоа на двох зробили 11 сейвів, а з урахуваннях першого туру їх кількість виростає до 25-ти. Корейський голкіпер витягнув 5 ударів у площину – стільки ж, скільки й у матчі проти шведів, в той час як Очоа сьогодні зробив на один більше. Обидва воротаря стикалися з жахливими помилками своїх гравців і потребою власноруч їх виправляти – наприклад, при виходах один на один. Їх прекрасну гру анітрохи не спаплюжили голи: постріл Сон Хин Міна витягнути було практично нереально, а гол Чічаріто у ближній кут з кількох метрів після того, як він зробив дурня із захисника, Чо майже взяв.

Якби не Чо Хен У та Гільєрме Очоа, ми б могли стати свідками тенісного рахунку на табло. Однозначно, вони є головними зірками матчу.

ЧС-2018, група F, 2-й тур

Південна Корея – Мексика – 1:2

Голи: Сон, 90+3 – Вела, 26 (пен), Чічаріто, 66

Михайло Юхименко, Футбол 24