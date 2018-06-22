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Черышев: Россия должна выиграть два следующих матча

14 июня 21:25 151 Читати українською
Черышев: Россия должна выиграть два следующих матча
Денис Черышев

Полузащитник сборной России Денис Черышев, который стал автором двух забитых мячей, прокомментировал победу над Саудовской Аравией.

"Я не мечтал об этом. Был очень рад выйти на поле, старался выполнять требования главного тренера. Самое главное, что выиграли. Но не останавливаемся, впереди два тяжелых матча, которые тоже надо выиграть, чтобы выйти из группы.

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Установка перед выходом на поле? Компактно играть в обороне, стараться забить на контратаках. Получилось. Спасибо всем, кто в меня верил до конца. Ожидал такого? Не знаю, не могу сказать. Сейчас очень много эмоций, очень доволен, просто хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они много со мной мучились и заслужили это", – цитирует футболиста Спорт-Экспресс.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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