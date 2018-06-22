Черишев: Росія повинна виграти два наступні матчі

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев, який став автором двох забитих м'ячів, прокоментував перемогу над Саудівською Аравією.

"Я не мріяв про таке. Був дуже радий вийти на поле, намагався виконувати вимоги головного тренера. Найголовніше, що виграли. Але не зупиняємося, попереду два важких матчі, які теж треба виграти, щоб вийти з групи.

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Установка перед виходом на поле? Компактно грати в обороні, намагатися забити на контратаках. Вийшло. Спасибі всім, хто в мене вірив до кінця. Чи очікував такого? Не знаю, не можу сказати. Зараз дуже багато емоцій, дуже задоволений, просто хочу, щоб моя сім'я насолодилася цим моментом, тому що вони багато зі мною мучились і заслужили це", – цитує футболіста Спорт-Експрес.