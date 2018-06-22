toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Черишев: Росія повинна виграти два наступні матчі

14 червня 21:25 1215 Читать на русском
Черишев: Росія повинна виграти два наступні матчі
Денис Черишев

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев, який став автором двох забитих м'ячів, прокоментував перемогу над Саудівською Аравією.

"Я не мріяв про таке. Був дуже радий вийти на поле, намагався виконувати вимоги головного тренера. Найголовніше, що виграли. Але не зупиняємося, попереду два важких матчі, які теж треба виграти, щоб вийти з групи.

Росія – Саудівська Аравія: Черишев визнаний найкращим гравцем матчу

Установка перед виходом на поле? Компактно грати в обороні, намагатися забити на контратаках. Вийшло. Спасибі всім, хто в мене вірив до кінця. Чи очікував такого? Не знаю, не можу сказати. Зараз дуже багато емоцій, дуже задоволений, просто хочу, щоб моя сім'я насолодилася цим моментом, тому що вони багато зі мною мучились і заслужили це", – цитує футболіста Спорт-Експрес.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Денис Черишев Денис Черишев
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:042002 Шахтар попрощався зі Срною
1
год
:
1
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук