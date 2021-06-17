"Важная победа для нас. Для меня это первая победа в финальной части чемпионата Европы. Лично для меня она очень много значит. Хотел бы посвятить ее своей семье. Они знают, какой путь я прошел, чтобы сегодня быть здесь с командой, сколько выполнил работы, чтобы выйти на Евро. Я очень счастлив. Для меня эта победа очень и очень важна.

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Что сказал Шевченко в перерыве? Шевченко пока всех только поздравил, очень много эмоций отдал. Много нервничал. Понимаете, такой счет стал опасен. Мы видели даже в матче с Нидерландами, когда соперник думал, что при 2:0 уже игра сделана. Немного расслабились, пропустили два гола. В этом матче то же самое.

Атмосфера на стадионе? Круто очень. Спасибо болельщикам за поддержку. Также благодаря им сегодня одержали победу. "Червона рута" и гимн перед матчем – невероятно, круто. Это вдохновляет. Спасибо болельщикам", – цитирует Степаненко Tribuna.

Судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.

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