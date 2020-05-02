Черкассы хотят принять финал Кубка Украины

Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнарь заявил о намерении провести в городе решающий поединок Кубка Украины 2020/21.

Городские власти Черкасс настроены побороться за право принять финальный матч Кубка Украины в 2021 году. Соответствующая инициатива принадлежит мэру Анатолию Бондаренко и его заместителю Юрию Ботнарю. По просьбе последнего члены исполкома горсовета поддержали проект решения "О готовности принять финал Кубка Украины по футболу 2020-2021 годов".

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Заметим, Черкассы никогда не принимали финал национального Кубка.

"В городе функционирует МСК Днепр, на балансе которого есть футбольное поле, способное вместить 10 тысяч болельщиков. Надеемся, что карантин закончится, и примерно в мае следующего года мы сможем провести грандиозный и важный для города праздник. Я считаю, что проведение финала Кубка Украины в Черкассах станет мероприятием, которое не только популяризирует футбол в городе, но и приблизит нас к статусу спортивной столицы Украины", – цитирует Ботнаря Про все.

Напомним, финал Кубка Украины в 2020 году должен принять Тернополь. Матч должен был состояться 13 мая, однако был отложен на другую дату в связи с вынужденной паузой в сезоне 2019/20.

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