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Черкаси хочуть прийняти фінал Кубка України

2 травня 21:08 2342 Читать на русском
Черкаси хочуть прийняти фінал Кубка України
Шахтар – чинний володар Кубка України / ФК Шахтар

Заступник мера Черкас Юрій Ботнар заявив про намір провести в місті вирішальний поєдинок Кубка України 2020/21.

Міська влада Черкас налаштована позмагатися за право прийняти фінальний матч Кубка України у 2021 році. Відповідна ініціатива належить міському голові Анатолію Бондаренку та його заступнику Юрію Ботнарю. На прохання останнього члени виконкому міськради підтримали проект рішення "Про готовність прийняти фінал Кубку України з футболу 2020-2021 років".

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Зауважимо, Черкаси ще ніколи не приймали фінал національного Кубка.

"У місті функціонує МСК Дніпро, на балансі якого є футбольне поле, здатне вмістити 10 тисяч вболівальників. Сподіваємось, що карантин закінчиться, і приблизно в травні наступного року ми зможемо провести грандіозне та важливе для міста свято. Я вважаю, проведення фіналу Кубка України у Черкасах стане заходом, що не лише популяризує футбол у місті, а й наблизить нас до статусу спортивної столиці України", – цитує Ботнаря Про все.

Нагадаємо, фінал Кубка України у 2020 році повинен прийняти Тернопіль. Матч мав відбутися 13 травня, проте був відкладений на іншу дату у зв'язку з вимушеною паузою в сезоні 2019/20.

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