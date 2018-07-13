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Черкасский Днепр снялся со Второй лиги

15:10 36 Читати українською
Черкасский Днепр снялся со Второй лиги
Черкасский Днепр снялся со Второй лиги

Руководство Черкасского Днепра решило не участвовать во Второй лиге, клуб будет выступать в чемпионате любителей.

Черкасский Днепр не будет играть во Второй лиге Украины, соответствующее заявление появилось на официальном сайте клуба.

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Команда будет расформирована, вместо нее будет клуб Заря – Академия ОТГ Белозерье, который будет выступать в чемпионате любителей.

Руководство клуба отмечает, что сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола. Основной причиной расформирования клуба называются плохие отношения с местными властями.

Теги
Черкасский Днепр – Академия Белозорье Черкасский Днепр – Академия Белозорье Вторая лига
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