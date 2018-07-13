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Черкаський Дніпро знявся з Другої ліги

15:10 315 Читать на русском
Черкаський Дніпро знявся з Другої ліги
Черкаський Дніпро знявся з Другої ліги

Керівництво Черкаського Дніпра вирішило не брати участь у Другій лізі, клуб виступатиме в чемпіонаті аматорів.

Черкаський Дніпро не гратиме у Другій лізі України, відповідна заява з'явилася на офіційному сайті клубу.

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Команду буде розформовано, замість неї буде клуб Зоря – Академія ОТГ Білозір'я, який виступатиме у чемпіонаті аматорів.

Керівництво клубу зазначає, що зосередиться на розвитку дитячо-юнацького футболу. Основною причиною розформування клубу називаються погані стосунки з місцевою владою.

Теги
Черкаський Дніпро – Академія Білозір'я Черкаський Дніпро – Академія Білозір'я Друга ліга
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