Черкаський Дніпро знявся з Другої ліги

Україна — 15:40 1779
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Золотий хлопчик, який відмовив Барселоні: кого підписав Шахтар на позицію лідера клубу
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Ярмоленко провів перше тренування з Вест Хемом – Андрій порвав соцмережі своїм фотоАнглія — 14:21 2411
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ЧС-2018: ФІФА забороняє показувати російських вболівальниць під час матчів, український тренер – протиЧС 2018 — 12:59 2778
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Челсі офіційно підтвердив відставку КонтеАнглія — 12:30 1483
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Реал і Неймар обрали один одного, але ПСЖ підготував йому зарплату МессіІспанія — 11:17 4944
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