Нефтчи на своем поле принимал Карабах, который до этого 7 раз подряд становился чемпионом. Хозяева отставали на одно очко, поэтому ориентировались исключительно на победу.

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Судьбу очной встречи и всего сезона решил единственный гол Ахмедова на 90 минуте. В составе столичного клуба можно выделить несколько интересных фамилий. Экс-хавбек московского ЦСКА и Милана Кейсуке Хонда в свои 34 года решился приехать в Азербайджан. Чемпионом стал и Антон Кривоцюк – защитник, родившийся в Киеве, но сейчас имеет азербайджанское гражданство.

Заочная битва за бронзу также оказалась драматичной. Зира неожиданно уступила Сабаху (1:2), подарив медали Сумгаиту.

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