Чемпион мира Рами перебрался в худшую команду чемпионата России

Защитник Адиль Рами решился продолжить карьеру в составе аутсайдера российской Премьер-лиги.

Сочи на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французом.

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Несколько дней назад Рами разорвал контракт с Фенербахче и стал свободным агентом. Российский клуб решил пригласить опытного игрока, который провел в Турции всего один официальный матч за полгода. Француз может похвастаться выступлениями за Валенсию, Милан и Марсель, также он был в составе родной сборной на триумфальном чемпионате мира 2018 года. Однако, именно после Мундиаля карьера Рами стремительно пошла на спад.

К слову, Сочи сейчас занимает последнюю строчку российской Премьер-лиги, набрав всего 15 очков в стартовых 18 турах.

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