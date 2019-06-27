Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии

Защитник Марселя и сборной Франции Адиль Рами еще не скоро отмоется от грязи, которая всплыла на поверхность после разрыва отношений с американской моделью Памелой Андресон.

"Иногда он был очень жестоким ко мне. Прошлым летом в Лос-Анджелесе он схватил меня за волосы и потянул, потому что я оставила его в отеле после фотосессии с друзьями.

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Он преследовал меня из Лос-Анджелеса в Сен-Тропе. Это было худшее лето. Он раздавил мне обе руки, мне пришлось поехать в больницу, потому что это было очень больно.

Рами не уважает женщин. Тот факт, что он является лицом организации, которая противодействует домашнему насилию во Франции, был только прикрытием для него", – цитирует Андерсон RMC Sport.