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Чемпіон світу Рамі перебрався у найгіршу команду чемпіонату Росії

20:27 283 Читать на русском
Чемпіон світу Рамі перебрався у найгіршу команду чемпіонату Росії
Аділь Рамі / Твіттер збірної Франції

Захисник Аділь Рамі наважився продовжити кар'єру у складі аутсайдера російської Прем'єр-ліги.

Сочі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з французом.

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Кілька днів тому Рамі розірвав контракт з Фенербахче і став вільним агентом. Російський клуб вирішив запросити досвідченого гравця, який провів у Туреччині всього один офіційний матч за півроку. Француз може похвалитися виступами за Валенсію, Мілан та Марсель, також він був у складі рідної збірної на тріумфальному чемпіонаті світу 2018 року. Однак, саме після Мундіаля кар'єра Рамі стрімко пішла на спад.

До слова, Сочі наразі посідає останню сходинку російської Прем'єр-ліги, набравши всього 15 очок у стартових 18 турах.

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Теги
Росія Трансфери Сочі Аділь Рамі Аділь Рамі Фенербахче Фенербахче
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