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Чемпион мира-1966 Хантер умер от коронавируса

13:13 51 Читати українською
Чемпион мира-1966 Хантер умер от коронавируса
Норман Хантер / PA Images via Getty Images

Печальная весть пришла с Туманного Альбиона. Легенда Лидса и сборной Англии Норман Хантер умер из-за опасного COVID-19.

Сердце экс-защитника перестало биться на 77-м году жизни. Печальную весть сообщил официальный сайт Лидса.

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Хантер на прошлой неделе был госпитализирован из-коронавирус. Однако, спасти его жизнь медикам не удалось. Он уже второй чемпион мира-1966 в составе сборной Англии, который умер за прошедшие 7 дней. В воскресенье не стало Питера Бонетти.

Норман Хантер родился в Гейтсхеде и присоединился к Лидсу в 16-летнем возрасте. Центрбек провел за "павлинов" 15 сезонов и завоевал 2 чемпионства. Также он играл за Бристоль Сити и Барнсли. По итогам сезона 1973/74 Хантера назвали лучшим игроком Англии.

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