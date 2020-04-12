Умер легендарный вратарь Челси, который выигрывал чемпионат мира со сборной Англии

Челси сообщил печальную новость о потере одного из лучших голкиперов в истории клуба.

Легенда "синих" Питер Бонетти умер в возрасте 78 лет, сообщает официальный сайт клуба.

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Англичанин на протяжении долгого периода боролся с тяжелым заболеванием. Бонетти был одним из самых ярких голкиперов 60-70 годов прошлого века. Несмотря на низкий рост, он прекрасно играл на выходах и мог очень далеко вбрасывать мяч рукой. Всего он провел за Челси 729 матчей – второй результат в истории клуба после Рона Харриса.

Бонетти выиграл с лондонским клубом Кубок Англии-1970, Кубок лиги-1965 и Кубок обладателей кубков-1971. Именно голкипер был единственным представителем Челси в сборной Англии на триумфальном чемпионате мира 1966 года, однако довольствовался ролью запасного за звездным Гордоном Бэнксом.

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