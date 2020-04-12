toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Умер легендарный вратарь Челси, который выигрывал чемпионат мира со сборной Англии

17:26 20 Читати українською
Умер легендарный вратарь Челси, который выигрывал чемпионат мира со сборной Англии
Питер Бонетти / Сайт Челси

Челси сообщил печальную новость о потере одного из лучших голкиперов в истории клуба.

Легенда "синих" Питер Бонетти умер в возрасте 78 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Умер отец Йовичевича – он был легендой хорватского футбола

Англичанин на протяжении долгого периода боролся с тяжелым заболеванием. Бонетти был одним из самых ярких голкиперов 60-70 годов прошлого века. Несмотря на низкий рост, он прекрасно играл на выходах и мог очень далеко вбрасывать мяч рукой. Всего он провел за Челси 729 матчей – второй результат в истории клуба после Рона Харриса.

Бонетти выиграл с лондонским клубом Кубок Англии-1970, Кубок лиги-1965 и Кубок обладателей кубков-1971. Именно голкипер был единственным представителем Челси в сборной Англии на триумфальном чемпионате мира 1966 года, однако довольствовался ролью запасного за звездным Гордоном Бэнксом.

25-летний футболист трагически погиб, но спас жизнь 7 человек – клубы со всего мира почтили его

blog_ava
Коваленко в Рому – агент украинца прокомментировал возможный трансфер
11:13
357
Теги
Смерти футболистов Челси Челси Англия Англия Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
мин
Волынь
18:00
Ингулец
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук