Форвард Бенфики Рафа Силва отказался от вызова в сборную Португалии на сентябрьские поединки Лиги наций и сообщил о завершении международных выступлений.

"Сегодня я проинформировал главного тренера Фернанду Сантуша и Федерацию футбола Португалии о своей неготовности представлять национальную команду. Это честное и правильное решение на этом этапе карьеры.

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Прошу, чтобы причины личного характера все уважали. Я 40 раз представлял национальные сборные (на всех уровнях – прим .), помогал выиграть Евро-2016 и Лигу наций, всегда болел за всех нас. Уверен, что сборная и дальше будет дарить радость португальцам, в частности в Лиге наций и на чемпионате мира 2022 года", – цитирует Силву сайт Бенфики .

Федерация футбола Португалии отреагировала на сообщение от 29-летнего нападающего. "Мы с уважением относимся к решению Рафы, который вместе с нами прожил две самые большие победы сборной – Евро-2016 и Лигу наций. Он навсегда останется одним из нас", – говорится в заявлении.

К слову, форвард дебютировал за сборную Португалии, когда был игроком Браги – в 2014-м. За главную команду своей страны провел 25 поединков и получил вызов от Фернанду Сантуша на сентябрьские матчи Лиги наций против Испании и Чехии.

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