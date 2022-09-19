Форвард Бенфіки Рафа Сілва відмовився від виклику у збірну Португалії на вересневі поєдинки Ліги націй та повідомив про завершення міжнародних виступів.

"Сьогодні я проінформував головного тренера Фернанду Сантуша і Федерацію футболу Португалії про свою неготовність представляти національну команду. Це чесне і правильне рішення на цьому етапі кар'єри.

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Прошу, щоб причини особистого характеру усі поважали. Я 40 разів представляв національні збірні (на усіх рівнях – прим.), допомагав виграти Євро-2016 і Лігу націй, завжди уболівав за усіх нас. Впевнений, що збірна й надалі даруватиме радість португальцям, зокрема у Лізі націй та на чемпіонаті світу 2022 року", – цитує Сілву сайт Бенфіки.

Федерація футболу Португалії відреагувала на повідомлення від 29-річного форварда. "Ми з повагою ставимось до рішення Рафи, який разом з нами прожив дві найбільші перемоги збірної – Євро-2016 і Лігу націй. Він назавжди залишиться одним з нас", – йдеться у заяві.

До слова, форвард дебютував за збірну Португалії, ще коли був гравцем Браги – у 2014-му. Відтоді за головну команду своєї країни провів 25 поєдинків і отримав виклик від Фернанду Сантуша на вересневі матчі Ліги націй проти Іспанії та Чехії.

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