38-летний форвард завершил активные выступления, сообщает COPE.

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Гарсия воспитывался в структуре Барселоны с 12 лет. Однако, в первой команде "блаугранас" провел лишь 7 матчей во всех турнирах. После аренды в Леванте он оказался в Сарагосе, в которой провел три сезона и дебютировал в сборной Испании. В 2008 году Гарсия перебрался в Бетис, с которым вылетел в Сегунду и едва не вытащил обратно в следующем же сезоне.

Летом 2011-го нападающий вернулся в родной город, где теперь начал защищать цвета Эспаньола. В составе "попугаев" Гарсия провел пять сезонов подряд. Далее соблазнился на предложение из Катара и два года отбегал в Аль-Райане. Затем вернулся в Эспаньол и провел за каталонцев еще 2 сезона. До недавнего времени выступал за скромную Монтаньесу.

В составе сборной Испании Серхио Гарсия провел лишь 2 матча, но этого хватило для медали чемпиона Европы-2008. Кроме того, в активе нападающего 15 поединков (9 голов) за сборную Каталонии.

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