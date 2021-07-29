Аргентинский форвард решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37-ми лет.

Сезон 2020/21 стал последним в карьере воспитанника Ривер Плейт. Макси Лопес сменил немало клубов – аргентинец успел поиграть за Барселону, Мальорку, ФК Москва, Гремио, Катанию, Милан, Сампдорию, Кьево, Торино, Удинезе, Васко да Гама и Кротоне.

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Последним клубом Макси Лопеса стал скромный Самбенедеттезе, который играет в итальянской Серии С.

"Спасибо всем за помощь в осуществлении моей мечты. Это было прекрасное путушествие", – написал аргентинец в Instagram, прикрепив видео с отдельными эпизодами своей карьеры.

Наивысшие достижения в карьере 37-летнего Макси Лопеса – победа в ЛЧ с Барселоной в сезоне 2005/06. Также он дважды стал чемпионом Испании и трижды примерял золотые медали аргентинского первенства.

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