38-річний форвард завершив активні виступи, повідомляє COPE.

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Гарсія виховувався у структурі Барселони з 12 років. Проте, в першій команді "блаугранас" провів лише 7 матчів у всіх турнірах. Після оренди в Леванте він опинився у Сарагосі, в якій провів три сезони та дебютував у збірній Іспанії. У 2008 році Гарсія перебрався до Бетіса, з яким вилетів до Сегунди й ледь не витягнув назад у наступному ж сезоні.

Влітку 2011-го нападник повернувся до рідного міста, де тепер почав захищати кольори Еспаньйола. За "папуг" Гарсія провів п'ять сезонів поспіль. Далі спокусився на пропозицію з Катару й два роки відбігав за Аль-Райян. Потім повернувся в Еспаньйол і провів за каталонців ще 2 сезони. Донедавна виступав за скромну Монтаньєсу.

У складі збірної Іспанії Серхіо Гарсія провів лише 2 матчі, але цього вистачило для медалі чемпіона Європи-2008. Окрім того, в активі нападника 15 поєдинків (9 голів) за збірну Каталонії.

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