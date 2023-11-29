"Это, конечно, не то, что было нужно. Дома нам нужно было набрать хотя бы очко против Шахтера, также в Порту и в этом матче. Сегодня у нас тоже были возможности, и мы показали хороший футбол.

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То, что у нас ноль очков – это наша собственная вина. У вас есть всего несколько моментов или даже один, и вам нужно использовать его. Мы этого не делаем. Этот пропущенный гол также оказался не нужен после пятнадцати минут нашей игры.

Думаю, это зависит от уверенности команды. Антверпен впервые играл в Лиге чемпионов. Это шаги, которые вы должны предпринять. Если вы хотите играть здесь каждый год, вам придется переступить через это", – цитирует Янссена sporza.

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