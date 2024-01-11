Антверпен повідомив гравцям і співробітникам клубу про те, що зможе виплатити зарплати тільки наприкінці сезону.

Чемпіон Бельгії Антверпен продовжує відчувати "тимчасові фінансові труднощі", через що повідомив клубних співробітників про затримку зарплат і бонусів до кінця сезону. Про це інформує HLN.

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Працівники клубу були повідомлені електронною поштою про те, що керівництво "перших" робить все можливе, щоб вирішити проблему якомога швидше. Серед причин фінансових проблем клубу називаються фінансовий фейр-плей, складні умови отримання бельгійської та європейської ліцензії, а також невтішні результати в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що бельгійці посіли останнє місце у своїй групі, двічі поступившись Шахтарю.

Антверпен став єдиною командою елітного бельгійського дивізіону, яка не вирушила на збір за кордон у січні. Минулого року Марк ван Боммель і компанія літали в теплий Дубай.

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