"Травмировались Цыганков и Ярмоленко, вызвали Русина. Чем он сейчас заслужил вызов в сборную больше, чем Гуцуляк? Русин с начала сезона почти не играл и он сразу едет в сборную. Гуцуляк отыграл все матчи, голы забивал.

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Что за стереотип? У меня в голове уже складывается какая-то определенная система, я не хочу ее озвучивать, но мне это не совсем понятно. Я уже говорил: Назарина-Бабенко, чем Бабенко не заслужил вызов в сборную? Или мы выбираем только из Динамо и Шахтера?

Сваток-Сарапий в СК Днепр-1. Вот эта пара, которая сейчас набрала форму и я очень рад, что прислушался Сергей Станиславович, что не только из Динамо и Шахтера надо вызывать футболистов. Надо искать и другие варианты. Ну вот сейчас довызвали Сватка, а Сарапий? Я считаю, что он так же заслуживает того, чтобы быть в сборной. Сейчас это самая надежная пара центральных защитников", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, уже 14 октября сборная Украины сыграет с Северной Македонией в матче отбора Евро-2024, а 17-го – против Мальты. Сейчас в группе C Италия, Украина и Северная Македония имеют по 7 очков.

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