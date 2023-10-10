"Травмувалися Циганков та Ярмоленко, викликали Русина. Чим він зараз заслужив виклик в збірну більше, ніж Гуцуляк? Русин з початку сезону майже не грав і він одразу їде в збірну. Гуцуляк відіграв всі матчі, голи забивав.

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Що за стереотип? У мене в голові вже складається якась певна система, я не хочу її озвучувати, але мені це не зовсім зрозуміло. Я вже казав: Назарина-Бабенко, чим Бабенко не заслужив виклик в збірну? Чи ми вибираємо тільки з Динамо і Шахтаря?

Сваток-Сарапій у СК Дніпро-1. Оце пара, яка зараз набрала форму і я дуже радий, що прислухався Сергій Станиславович, що не тільки з Динамо і Шахтаря треба викликати футболістів. Треба шукати й інші варіанти. Ну от зараз довикликали Сватка, а Сарапій? Я вважаю, що він так само заслуговує на те, щоб бути в збірній. Зараз це найнадійніша пара центральних захисників", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, вже 14 жовтня збірна України зіграє з Північною Македонією у матчі відборі Євро-2024, а 17-го – проти Мальти. Наразі у групі C Італія, Україна та Північна Македонія мають по 7 очок.

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