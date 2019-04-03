Челсі розгромив Брайтон, Тоттенхем впорався з Крістал Пелас

В рамках АПЛ Челсі вдома розтрощив Брайтон, Тоттенхем розібрався з Крістал Пелас.

Чемпіонат Англії 2018/19

Тоттенхем – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Сон Хин Мін, 56, Еріксен, 80

Челсі – Брайтон – 3:0

Голи: Жиру, 38, Азар, 60, Лофтус-Чік, 63

Тоттенхем на класі обіграв Крістал Пелас. Голи пішли лише у другому таймі, коли рахунок відкрив Сон Хин Мін з передачі Еріксена. а ближче до кінця матчу вже сам Крістіан поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Тоттенхем набрав 64 очки та повернувся на 3 місце, Крістал Пелас з 36 пунктами залишився тринадцятим.