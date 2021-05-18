Челси в рамках 37-го тура АПЛ принимает Лестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 37-го тура АПЛ Челси – Лестер Сити начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на Setanta Sports, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Обе команды идут в зоне Лиги чемпионов, однако терять очки им нельзя. Ливерпуль идёт пятым, держась на расстоянии в один зачётный балл от лондонцев и отстав на три от лестерширцев.

Стартовые составы

Челси:

Лестер Сити:

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