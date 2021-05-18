Челси – Лестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
Челси в рамках 37-го тура АПЛ принимает Лестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 37-го тура АПЛ Челси – Лестер Сити начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на Setanta Sports, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии, удержав победу над Челси – Тилеманс забил шедевр, VAR создал драму
Обе команды идут в зоне Лиги чемпионов, однако терять очки им нельзя. Ливерпуль идёт пятым, держась на расстоянии в один зачётный балл от лондонцев и отстав на три от лестерширцев.
Стартовые составы
Челси:
Лестер Сити:
Ливерпуль, Челси и Лестер бьются за ЛЧ, второй финал Почеттино с ПСЖ и надежды на младшего брата – топ-матчи мидуика