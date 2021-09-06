Сборная Украины встретится с Чехией в рамках контрольного матча. Где смотреть игру Чехия – Украина онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Товарищеский матч Чехия – Украина состоится в Пльзене 8 сентября. Начало – в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чехия – Украина: прогноз на матч

Чехия – Украина: где смотреть товарищеский матч

Встречу в прямом эфире традиционно покажет телеканал "Украина". В интернете посмотреть матч можно на платформе oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

Прямая трансляция поединка также состоится на телеканале "Футбол 1" (начало – в 21:35), где в 20:45 стартует предматчевая студия "Главная команда".

Сборная Украины имеет "окно" для спарринга, ведь пропускает шестой тур квалификации к ЧМ-2022. В первых пяти матчах отбора "сине-желтые" играли исключительно вничью. Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым неудачно дебютировал против Казахстана, но потом дома отобрал очки у Франции. Украина занимает третье место в своей группе, а Чехия – второе.

Украина расписала ничью с Францией: интересная трансформация сборной, мастер-класс от Петракова и звёздный час Шапаренко