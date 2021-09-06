Збірна України зустрінеться з Чехією в рамках контрольного матчу. Де дивитися гру Чехія – Україна онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Товариський матч Чехія – Україна відбудеться у Пльзені 8 вересня. Початок – о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Чехія – Україна: прогноз на матч

Чехія – Україна: де дивитися товариський матч

Зустріч у прямому етері традиційно покаже телеканал "Україна". В інтернеті переглянути матч можна на платформі oll.tv (за наявності відповідної підписки).

Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 21:35), де о 20:45 стартує передматчева студія "Головна команда".

Збірна України має "вікно" для спарингу, адже пропускає шостий тур кваліфікації до ЧС-2022. У перших п'яти матчах відбору "синьо-жовті" грали виключно внічию. Новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим невдало дебютував проти Казахстану, але потім вдома відібрав очки у Франції. Україна посідає третє місце у своїй групі, а Чехія – друге.

Україна розписала нічию з Францією: цікава трансформація збірної, майстер-клас від Петракова і зірковий час Шапаренка