"Моя позиция очень простая и, мне кажется, очень жесткая: я считаю, что ФИФА должно утвердить решение отправить каждого футболиста обратно в Россию. Молчание – знак согласия.

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Если вы не рассказываете и не говорите, что "мы против войны, мы против таких убийств" – это просто позор для российского футбола, для российских футболистов.

Я могу сделать исключение для таких игроков, как Федор Смолов, который действительно высказался против войны, а остальные просто языки в задницу засунули, извините за выражение, и это для меня совершенно неприемлемо", – сказал Левченко в программе "Денисов Time".

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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