Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні відреагував на апеляцію росіян щодо відсторонення від усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

28 лютого російські збірна та клуби були викинуті з міжнародних турнірів через військове вторгнення на територію України. РФС це не сподобалось і він подав позов у CAS.

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Однією з вимог було призупинення постанови ФІФА та УЄФА на час розгляду справи, щоб російські команди могли продовжувати брати участь у змаганнях. Спортивний арбітражний суд відмовив у призупиненні бану на турніри під егідою УЄФА, йдеться у прес-релізі організації.

Щодо змагань, які організовує ФІФА, то рішення буде ухвалене, ймовірно, до кінця поточного тижня. Відтак, Росія не може грати з Польщею в півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022.

Наразі судовий процес в CAS триває. Провадження не розглядатимуть в прискореному режимі, дата наступного слухання поки не призначена.

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