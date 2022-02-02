Украинец подписал новый контракт до лета 2023 года, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

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Кулаков присоединился к Уралу еще в 2015 году. Защитник отлично приспособился в России, став капитаном и проведя за команду уже более 200 матчей. На Родине он успел поиграть за Ильичевец, Шахтер, Ворсклу, Днепр и Металлист. Также вызвался и провел 2 матча в составе сборной Украины.

Добавим, что Урал идет на 11 месте российской Премьер-лиги, оторвавшись от зоны вылета на 3 очка.

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