Українець підписав новий контракт до літа 2023 року, інформує офіційний сайт єкатеринбурзького клубу.

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Кулаков приєднався до Урала ще у 2015-му. Захисник чудово пристосувався в Росії, ставши капітаном і провівши за команду вже понад 200 матчів. На Батьківщині він встиг пограти за Іллічівець, Шахтар, Ворсклу, Дніпро та Металіст. Також викликався і провів 2 матчі у складі збірної України.

Додамо, що Урал йде на 11-му місці російської Прем'єр-ліги, відірвавшись від зони вильоту на 3 очки.

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