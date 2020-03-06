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Бывший французский легионер Говерлы заявил о желании играть за сборную России

21:05 122 Читати українською
Бывший французский легионер Говерлы заявил о желании играть за сборную России
Дамьен Ле Таллек / Getty images

Полузащитник Монпелье Дамьен Ле Таллек рассказал о процессе получения российского гражданства.

"Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его до конца сезона. Сейчас этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы.

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Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня в сборной Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть жена-россиянка и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское", – цитирует Ле Таллека Р-Спорт.

Напомним, украинским болельщикам француз известен своими выступлениями в составе Говерлы, где он играл с 2012 по 2014 годы. Также в его карьере были Боруссия Д, русская Мордовия и французские Ренн и Монпелье.

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Россия Россия Россия Дамьен Ле Таллек Дамьен Ле Таллек
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