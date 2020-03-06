Колишній французький легіонер Говерли заявив про бажання грати за збірну Росії

Півзахисник Монпельє Дам'єн Ле Таллек розповів про процес отримання російського громадянства.

"Не можу поки точно сказати, коли у мене буде російський паспорт, але, швидше за все, побачу його до кінця сезону. На даний момент цим питанням займається мій адвокат. Він повинен мені повідомити, коли підготують всі документи.

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Поки не можу сказати, хотів би бачити мене у збірній Черчесов чи ні, я з ним не розмовляв. Це буде його вибір. Я буду старатися з усіх сил в цьому сезоні, щоб заслужити довіру тренера.

Всі знають, що мене багато чого пов'язує з Росією, тому люди не повинні дивуватися, що я хочу мати паспорт. У мене є дружина-росіянка і дитина. Я теж хочу, як мій син, мати два громадянства – російське і французьке", – цитує Ле Таллека Р-Спорт.

Нагадаємо, українським уболівальникам француз відомий своїми виступами у складі Говерли, де він грав з 2012 по 2014 роки. Також у його кар'єрі були Борусія Д, російська Мордовія та французькі Ренн і Монпельє.

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