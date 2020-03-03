Шевченко сфотографировался с тренером сборной России на жеребьевке Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сфотографировался с наставником национальной команды, которую разводят с "сине-желтыми" во всех официальных турнирах УЕФА.

В Амстердаме собрались почти все наставники европейских сборных для жеребьевки Лиги наций.

Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом раунде Лиги наций-2020/21

Перед церемонией в сети появилось фото Андрея Шевченко вместе с главным тренером Польши Ежи Бженчеком, а также к этой компании неожиданно присоединился наставник сборной России Станислав Черчесов. Стоит отметить, что эта фотография была опубликована на официальной странице сборной России в twitter.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Шевченко встретятся в Лиге наций с Германией, Испанией и Швейцарией.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов