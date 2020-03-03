toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига наций
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС

Шевченко сфотографировался с тренером сборной России на жеребьевке Лиги наций

20:51 224 Читати українською
Шевченко сфотографировался с тренером сборной России на жеребьевке Лиги наций
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сфотографировался с наставником национальной команды, которую разводят с "сине-желтыми" во всех официальных турнирах УЕФА.

В Амстердаме собрались почти все наставники европейских сборных для жеребьевки Лиги наций.

Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом раунде Лиги наций-2020/21

Перед церемонией в сети появилось фото Андрея Шевченко вместе с главным тренером Польши Ежи Бженчеком, а также к этой компании неожиданно присоединился наставник сборной России Станислав Черчесов. Стоит отметить, что эта фотография была опубликована на официальной странице сборной России в twitter.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Шевченко встретятся в Лиге наций с Германией, Испанией и Швейцарией.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов

blog_ava
Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча – Михайличенко делает кадровую революцию
19:22
1282
Теги
Украина Украина Лига наций Россия Россия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Станислав Черчесов Станислав Черчесов Ежи Бженчек Ежи Бженчек Польша Польша
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Челси
21:45
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук