"Был рад тебя видеть, друг", – Бойко пообщался с легендой сборной Португалии

Голкипер Динамо и сборной Украины Денис Бойко встретился с экс-одноклубником Пепе.

Бойко в Instagram опубликовал фоторафию встречи с экс-одноклубником по Бешикташу Пепе, который противостоял сборной Украины в составе португальцев во время стартового матча отбора к Евро-2020.

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"Был рад тебя видеть, друг", - написал Бойко под соместной фотографией.

К слову, Бойко защищал цвета Бешикташа с 2015-го по 2018-й год. Отметим, Пепе тоже уже покинул турецкий клуб и выступает на родине за Порту.

Напомним, сборная Украины на Эстадио да Луж сыграла в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отбора к Евро-2020. Следующий поединок подопечные Шевченко сыграют в понедельник, 25 марта против сборной Люксембурга.

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