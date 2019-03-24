"Був радий тебе бачити, друже", – Бойко поспілкувався з легендою збірної Португалії

Голкіпер Динамо Денис Бойко зустрівся з екс-одноклубником Пепе.

Воротар Динамо та збірної України Денис Бойко у Instagram опублікував фоторафію зустрічі з екс-одноклубником по Бешикташу Пепе, який протистояв збірній Україні в складі португальців під час стартового матчу відбору до Євро-2020.

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"Був радий тебе бачити, друже", – написав Бойко під спільною світлиною.

Бойко захищав кольори Бешикташа з 2015-го по 2018-й рік. Зазначимо, Пепе теж вже покинув турецький клуб та виступає на батьківщині за Порту.

Нагадаємо, збірна України на Естадіу да Луж зіграла в нульову нічию з Португалією в стартовому матчі відбору до Євро-2020. Наступний поєдинок підопічні Шевченка зіграють у понеділок, 25 березня проти збірної Люксембургу.

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