"Тогда тоже умирали": Буряк пережил эпидемию, которая была "страшнее коронавируса"

Бывший игрок и тренер Динамо Леонид Буряк заявил, что уже имел опыт борьбы с эпидемиями.

"У меня есть такой опыт. Еще когда я играл за Черноморец, в Одессе была эпидемия холеры. Нигде больше тогда этого не почувствовали, но в Одессе произошла паника. Людям также запретили выходить из дома, улицы обрабатывали хлоркой, а город полностью закрыла армия и милиция.

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Футболистов Черноморца сначала изолировали на базе, а затем отвезли в Киев, где мы и играли все матчи. Мы знали, что из-за эпидемии холеры одесситы тогда тоже умирали. Холера, как мне кажется, страшнее коронавируса, но важно сейчас все-таки слушать медиков и соблюдать карантин", – подчеркнул Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, легендарный полузащитник выступал за Черноморец с 1971 по 1972 годы, после чего перебрался в Динамо.

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