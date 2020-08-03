Бутко может вернуться в УПЛ – защитником Шахтера заинтересовалась Десна

Десна намерена арендовать у Шахтера Богдана Бутко, сообщает Sportarena.

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По информации источника главный тренер "горняков" Луиш Каштру не рассчитывает на 29-летнего игрока в следующем сезоне. Черниговская команда начнет переговоры с донецким клубом, если команду покинет Денис Фаворов.

В прошлом сезоне Бутго выступал в чемпионате Польши за Лех, где провел 10 матчей.

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