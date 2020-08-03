toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бутко может вернуться в УПЛ – защитником Шахтера заинтересовалась Десна

22:15 - Читати українською
Бутко может вернуться в УПЛ – защитником Шахтера заинтересовалась Десна
Богдан Бутко / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Богдан Бутко имеет интересный вариант продолжения карьеры.

Десна намерена арендовать у Шахтера Богдана Бутко, сообщает Sportarena.

Соломон может присоединиться к Малиновскому в Аталанте – итальянцы отправили запрос Шахтеру

По информации источника главный тренер "горняков" Луиш Каштру не рассчитывает на 29-летнего игрока в следующем сезоне. Черниговская команда начнет переговоры с донецким клубом, если команду покинет Денис Фаворов.

В прошлом сезоне Бутго выступал в чемпионате Польши за Лех, где провел 10 матчей.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи
14:36
17326
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Десна Десна Трансферы Богдан Богдан Бутко Лех Лех
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
0
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук