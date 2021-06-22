"Ван дер Ваарт хочет получить свой момент славы. Я видел его игру в финале ЧМ-2010 (речь о матче Нидерланды – Испания (0:1) – прим. "Футбол 24"). На фотографии, где Иньеста забивает победный мяч, ван дер Ваарта хорошо видно.

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Мы запомним эти слова, они добавят нам мотивации. Мы не станем распечатывать их и вешать на стену в раздевалке, но запомним на случай, если сыграем с Нидерландами", – цитирует Коке Marca.

Напомним, Рафаэль ван дер Ваарт ранее раскритиковал сборную Испании из-за выступлений на Евро-2020. Он заявил, что "Красная фурия" – ужасная. Испания расписала сухую ничью со Швецией и не смогла обыграть Польшу (1:1). Матч против Словакии станет для нее первым финалом на чемпионате Европы.

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