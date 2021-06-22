Третій тур чемпіонату Європи все ще відкритий для несподіваних поворотів. Схоже, що 3 очки знову можуть виявитися прохідним балом для найкращих третіх команд. Що чекає Україну та інші збірні, розбирався "Футбол 24".

Україна програла Австрії і сама ускладнила собі життя, віддавши 2 місце, а з ним і гарантовану путівку в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Ще ніколи ви з таким захватом не спостерігали, скажімо, за матчем Хорватія – Шотландія. Наших збірників чекають два дні нервового очікування. Чи стане поразка від Алаби і компанії фатальною? А може, вона виявиться трампліном для команди Шевченка у чвертьфінал? Звісно, після бездарного фіаско в останньому турі групового етапу багато хто запитає, що нам узагалі робити у плей-офф. Але давайте не поспішати. Далеко не всі команди демонструють значно кращий футбол, ніж ми.

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День 1, він же вирішальний?

Після фіаско Росії та поразки Фінляндії з потрібним рахунком "синьо-жовті" повинні випередити ще хоча б одну команду, яка посяде 3 місце. Швейцарія з 4 балами недосяжна. Фіни з 3-ма і гіршою різницею – відповідно нижче. Сьогодні ж в нас розклад простий. Головна увага до гри Хорватія – Шотландія. Відкладайте всі свої справи і вболівайте за мир і дружбу між двома симпатичними країнами. Вибачайте, браття-хорвати, але сьогодні ми за нічию. Англія та Чехія достроково пройшли далі (в обох по 4 очки, Україні вже не дістати). Відповідно нас 22 червня влаштує один-єдиний варіант: Хорватія розходиться миром з "тартановою армією", а ми витягуємо щасливий лотерейний квиток.

Що кажуть букмекери: фахівці контори Vbet найменше вірять саме у вигідну нам нічию (3,95). Значно реальнішою є перемога досвідчених хорватів (2,39). На тріумф Шотландії виставили коефіцієнт посередині (2,83).

Прогноз "Футбол 24": у нічию віри справді мало. Обом командам потрібна тільки перемога. Мирова означає виліт і для тих, і для інших. Водночас перші 3 протистояння Хорватії та Шотландії незмінно завершувалися нічийним результатом (відбір ЧС-2002 і товариський матч). Обидві команди переживають непростий період. Шотландці через коронавірус втратили хавбека Челсі Гілмора – одного з героїв битви проти Англії (0:0). Дивовижно, але хорвати жодного разу не обігрували звітного суперника (3 нічиї, 2 поразки).

День 2, прощання з Євро?

У середу, 23 червня, завершується груповий турнір. Якщо Шотландія та Хорватія не подарують нам омріяну нічию, доведеться сподіватися ледь не до останньої хвилини. У групі E нам потрібен збіг результатів у двох поєдинках. Іспанія повинна бити Словаччину, хоча проти настільки закритих команд відчуває шалену кризу жанру. Сенсаційна поразка піренейців теж нас влаштує. Швеція за будь-яких розкладів має не програти Польщі.

Що кажуть букмекери: цілком реально. На перемогу Іспанії коефіцієнт мізерний (1,22). Не така вже ця команда Луїса Енріке і погана, щоб втретє поспіль грати внічию проти далеко не гранда. З іншого боку "Фурію Роху" може влаштувати і нічия за умови, що поляки не переможуть шведів. У такому варіанті Іспанія виходить далі завдяки кращій різниці голів, ніж в України (ех, яке ж значення може мати той незабитий Маліновським пенальті македонцям!) та Фінляндії.

Шведи вже пройшли в 1/8 – може, тому букмекери вважають перемогу Польщі найреальнішим підсумковим варіантом (2,53). Однак питання в тому, чи захочуть скандинави ризикувати першим місцем і потраплянням на потужні Бельгію та Нідерланди? Адже, якщо Швеція переможе поляків, найімовірніше, вийде на потенційно значно слабшу Україну.

Прогноз "Футбол 24": тут бачимо наш головний шанс. Це найбільш реальний варіант, кого б ми могли обійти з третіх команд. Іспанія приймає Словаччину, а вдома обіграла її у всіх 3 попередніх матчах, причому завжди мінімум з різницею у 2 голи. Швеція не програє Польщі 7 матчів поспіль. Востаннє "Кадра" тріумфувала аж у 1991 році, але був це спаринг. На свою лише другу перемогу над шведами в офіційному матчі поляки чекають уже 47 років. Маємо чіплятися за "синьо-жовте" дербі!

Надія помирає останньою у групі смерті?

У квартеті F наразі третьою йде Португалія. Завдяки погрому угорців за останні 8 хвилин стартового матчу чинні чемпіони Європи набили собі плюсову різницю. Крім того, португальці ще й забили більше голів, ніж українці. Відтак нам потрібно, щоб Франція розгромила Роналду і компанію з рахунком 3:0, 4:1, 4:0 тощо. Є ще зовсім божевільний варіант, коли португальці програють, а Угорщина переможе Німеччину з рахунком 2:0. Тоді завдяки меншій кількості жовтих/червоних карток ми обійдемо Бундестім. За таких умов розгромна перемога угорців теж підійде, а ось 3:1 уже ні.

Що кажуть букмекери: забудьте. Франція, звісно, фаворит на перемогу (2,37), але про розгромний рахунок годі й мріяти. Навіть мінімальний тріумф Угорщини вважають дивом (коефіцієнт 15), що вже казати про впевнену чи розгромну вікторію.

Прогноз "Футбол 24": якщо зірки не зійдуться у двох інших групах, ми точно вилітаємо. Сподіватися до останнього, звичайно, можна, але це вже буде якась фантастично нереальна казка.

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Як команди виходять в 1/8 з третього місця на Євро-2020 – регламент

У більшості збірних, що посядуть 3 місця, може бути рівна кількість очок. Згідно зі статтею 21.03 регламенту Чемпіонату Європи, в цьому випадку команди отримують перевагу за такими критеріями у порядку пріоритетності:

1) хто набрав більше очок;

2) у кого краща різниця м'ячів;

3) хто забив більше голів;

4) хто здобув більше перемог;

5) хто отримав менше дисциплінарних балів у всіх матчах групи (червона картка – 3 очки, жовта картка – 1, вилучення за дві жовті картки – 3);

6) хто вище розташовується в рейтингу Європейської кваліфікації (серед наших конкурентів збірна України поступається тут лише Німеччині).

А якщо все-таки пройдемо – який суперник чекає Україну в 1/8 плей-офф Євро-2020

Якби ми не програли Австрії, мали б менше часу на відпочинок. Ну, і потенційно гіршого суперника. Битися з непереможною Італією 26 червня було б дуже важко. А ось зіграти проти умовних шведів (поляків, словаків) за тиждень, 29 червня, ще й о 22:00 – зовсім інший розклад, погодьтеся. Навіть та ж Іспанія виглядає напрочуд натужно, а спогади про недавні київські 1:0 в Лізі націй досі гріють душу.

Іншим варіантом буде, радше за все, Франція. Тут уже десь так само, як з Італією. Без шансів. Зате також більше днів для відпочинку – матч запланований на 28 червня, той же вечірній слот. Якщо все зійдеться на нашу користь, більш імовірним суперником виглядає наразі саме переможець групи, в якій лідирує Швеція. Команда, яку ми вже обігрували на Євро, у 2012 році. Схоже, варіант зустрічі у битві за чвертьфінал на руку обом "синьо-жовтим" збірним.

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