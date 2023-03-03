Голкіпер Динамо Георгій Бущан, скоріш за все, не захищатиме ворота збірної України у поєдинку відбору до Євро-2024 проти Англії.

За інформацією ТаТоТаке, участь Бущана у матчі кваліфікації на Євро-2024 майже неможлива. Перша причина – відновлення Георгія після операції з видалення міжхребцевої грижі.

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За оптимальними прогнозами, воротар повернеться до загальної групи в середині березня, але навряд встигне набрати оптимальну форму до 26 березня. Інша ж полягає у відсутності британської візи. Коли документи динамівців подавалися на оформлення віз, Георгій вирушав на операцію до Мюнхена.

Зауважимо, що Бущан у поточному сезоні відіграв 13 поєдинків, у яких пропустив 17 голів, а ще в 5 матчах втримав ворота на замку.

До слова, у матчі проти Англії, який відбудеться 26 березня на Вемблі, точно не зіграє травмований Микола Шапаренко. Під великим сумнівом участь Іллі Забарного та Андрія Ярмоленка, у яких теж проблеми зі здоров'ям.

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