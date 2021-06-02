Игроки сборной Украины не расслабляются в лагере "сине-желтых", это касается и вратарей команды Шевченко.

Тренер вратарей в национальной команды Украины Педро Харо решил организовать краш-тест для Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

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Харо не жалел голкиперов Динамо и Шахтера, тренируя их реакцию на удары в ближний угол с короткой дистанции. Эмоции у Трубина зашкаливали, и он тихо ругался, а Бущан порвал тренировочную куртку.

Напомним, кроме вышеупомянутых голкиперов на Евро-2020 также поедет ветеран "сине-желтых" Андрей Пятов.

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