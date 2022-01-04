"Украина будет фаворитом. Но, следует помнить, что возможный следующий наш соперник в плей-офф – Австрия, которая, думаю, победит Уэльс, – очень сложный.

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Национальной команде непросто будет провести два поединка на выезде, однако такой уж жребий нам выпал… Что касается Шотландии, то по моим наблюдениям, это волевая, мобильная и в целом сильная команда. Будет непросто", – сказал Буряк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Шотландии в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 команда Александра Петракова проведет 24 марта.

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