"Україна буде фаворитом. Але, варто пам'ятати, що можливий наступний наш суперник у плей-офф – Австрія, яка, гадаю, переможе Уельс – дуже складний.

Сабо: Петраков ще молодий тренер для дорослої команди

Національній команді непросто буде провести два поєдинки на виїзді, однак такий жереб нам випав... Щодо Шотландії, то, за моїми спостереженнями, це вольова, мобільна і загалом сильна команда. Буде непросто", – сказав Буряк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти Шотландії в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 команда Олександра Петракова проведе 24 березня.

Син священика втікав від Лужного, збірна України дивом уникла авіакатастрофи: топ-20 інтерв'ю Футбол 24 у 2021-му