Игроки Динамо обратились к болельщикам насчет пандемии коронавируса

Игроки киевского Динамо записали обращение к болельщикам команды и гражданам Украины.

"Футбол обязательно вернется, но сейчас главное – это безопасность каждого из нас. Мы призываем всех болельщиков Динамо:

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Будьте ответственными – максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если Вам 60 лет. Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым.

Если чувствуете недомогание – обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям.

Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время – зависит от каждого из нас. И тогда футбол скоро вернется к нам всех", – говорится в обращении на официальном сайте Динамо.

Отметим, что участие в обращении взяли Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Миккель Дуэлунд.

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