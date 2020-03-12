Бундеслига рассматривает вариант завершения сезона уже в эти выходные – есть план на следующий сезон

Чемпионат Германии готов обойтись без временных мер и завершить розыгрыш в ближайшие дни.

Немецкий футбольный союз рассматривает вариант с завершением Бундеслиги после 26 тура, информирует Express.

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Руководящий орган готовит план распределения мест на следующий сезон. Ни один трофей не будет присужден, также все команды сохранят место в элите. Вероятно, Бундеслига будет расширена до 22 команд на сезон 2020/21, ее пополнят четыре лучшие представители второго дивизиона (сейчас это Арминия, Штутгарт, Гамбург и Хайденхайм).

Напомним, текущим лидером чемпионата Германии является Бавария, которая опережает Боруссию Д на четыре пункта.

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