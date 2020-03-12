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УЕФА остановит Лигу чемпионов и Лигу Европы, – L'Equipe

17:44 305 Читати українською
УЕФА остановит Лигу чемпионов и Лигу Европы, – L'Equipe
Трофеи ЛЧ и ЛЕ / Фотоколлаж Daily Express

Коронавирус угрожает завершить еврокубковую весну досрочно.

17 марта УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55-ти ассоциаций, где объявит о решении приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает L'Equipe.

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Оба турнира планируют доигрывать летом вместо Евро-2020, которое, по данным источника, проведут в 2021 году. Причина таких непопулярных решений неизменна – предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, старт финальной части Евро-2020 запланирован на 12 июня, а финал должен состояться в Лондоне 12 июля.

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