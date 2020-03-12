УЕФА остановит Лигу чемпионов и Лигу Европы, – L'Equipe

Евро-2020 — 17:00 22
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Амстердам на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити
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"Камбечить Атлетіко": чемпіон ліквідований, імперський Облак змусив Ліверпуль втратити магію ЕнфілдаЛига чемпионов — 16:16 187
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Лунин как ошибка Роналдо: украинец заставляет кусать локти руководство ВальядолидаИспания — 13:42 1132
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"Миколенко зжер цього Холанда": Олександр Петраков – про життя після чемпіонату світу і негатив на свою адресуИнтервью — 12:00 910
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