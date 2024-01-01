"Целесообразно ли увеличить размер ворот? Вы знаете, я бы серьезно подумал об этом. На днях мы обсуждали это с женой и друзьями. В 1998-м, когда я начинал играть, то был в топ-5 самых высоких игроков Серии А. Когда я выступал за Парму в Серии B, то тоже был в топ-5 самых высоких, но уже только среди 22 футболистов на поле в каждом матче, а не сезоне в целом.

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Размер ворот установили еще в 1875 году, учитывая антропометрические данные людей того времени. Очевидно, что сейчас они изменились, люди стали выше. Если тогда ворота, возможно, были слишком большими, то сейчас все иначе. Когда ты видишь некоторых вратарей, то задумываешься.

В том же волейболе тоже есть дискуссии по поводу высоты сетки. У меня есть две сестры-волейболистки, потому об этой проблеме я знаю. Там подача стала почти такой же важной, как в теннисе.

Естественно, это решать не мне. Для этого есть компетентные органы. Но стоит учесть, что вратари, хоть и стали выше, но и полевые игроки постоянно работают над усовершенствованием техники ударов.

Вы можете увидеть значение роста вратаря при ударах издали. Еще 30 лет назад на каждые 50 дальних ударов приходилось 10 голов. Сейчас – хорошо, если будет три. Двухметровому киперу с дальней дистанции забить очень сложно", – цитирует Буффона Tuttosport.

К слову, текущий размер ворот в соответствии с утвержденными нормами ФИФА составляет 7,32 метра в длину и 2,44 метра в высоту.

Напомним, 45-летний Джанлуиджи Буффон сейчас работает главой делегации национальной сборной Италии. Он завершил карьеру в 2023 году, поиграв за Парму, Ювентус и ПСЖ.

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