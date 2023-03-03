"Футбол 24" вспоминает топ-10 знаменитых игроков, которые, несмотря на все свои регалии, так и не сумели поднять над головой трофей Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лука Модрич и Дани Карвахаль по 5 раз выигрывали Лигу чемпионов. По 4 трофеи еще у ряда легенд – Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Андреса Иньесты, Кларенса Зеедорфа и т.д. Последний является рекордсменом Лиги чемпионов, ведь выигрывал самый престижный евротурнир сразу с тремя клубами (Аякс, Милан и Реал) – единственный случай в истории футбола.

В то же время есть немало звездных исполнителей, которым ЛЧ так и не покорилась. Они выиграли кучу других трофеев на самом высоком уровне (в частности, топ-чемпионаты, Кубок мира или Европы), но "ушастик" так и остался для них лишь мечтой. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR выделяет топ-10 знаменитых игроков, ни разу не ставших победителями Лиги чемпионов.

Лотар Маттеус

Представьте свое отчаяние, когда на 90-й минуте финала твоя команда побеждает, а за три компенсированные минуты соперник забивает дважды и оставляет тебя ни с чем. Именно так и случилось с Лотаром Маттеусом на Камп Ноу в знаменитом финале ЛЧ 1998/99 Манчестер Юнайтед – Бавария. Голы Шерингема и Сульшера лишили мечты легендарного немца, которому на то время было уже 38 лет.

Когда Лотар сидел на скамейке запасных, возможно, мысленно вернулся на 12 лет в прошлое. В финале Кубка чемпионов 1986/87 Бавария на последних минутах проиграла Порту, пропустив дважды за... три минуты. Маттеус со сборной Германии выиграл чемпионат мира-1990, Евро-1996, стал обладателем "Золотого мяча-1990", а вот медали Лиги чемпионов у него так и нет.

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Роберто Баджо

Обидно, когда легендарного "хвостика" многие помнят только за промах в серии пенальти в финале ЧМ-1994. Один из лучших футболистов мира своей эпохи выиграл "Золотой мяч", два титула чемпиона Италии и Кубок УЕФА с Ювентусом. В 90-х игрой итальянца увлекались миллионы, но отношения Баджо с ЛЧ не сложились.

За свою карьеру "Божественный хвостик" выиграл только 4 трофея, а в Лиге чемпионов никогда не был близок к успеху. Правда, вряд ли это очень огорчает Роберто, который признал, что провел феноменальную карьеру, учитывая его. проблемы со здоровьем.

Михаэль Баллак

Проиграть финал ЛЧ – крайне неприятно. Проиграть его дважды с разными командами – это уже мини-трагедия. Именно так произошло с Михаэлем Баллаком, дважды игравшим в решающем матче Лиги чемпионов, и дважды его проигравшим.

Впервые – с Байером в 2002 году. Тогда судьбу финала решил гениальный гол Зинедина Зидана, который ударом с лета поразил ворота Бутта. Через 6 лет Баллака снова постигла неудача. В 2008-м немецкий хавбек вынужден был наблюдать, как трофей получают радостные футболисты Манчестер Юнайтед. Свой пенальти в столице страны 404 Михаэль забил, но затем последовало падение Джона Терри...

Рууд ван Нистелрой

Лучший бомбардир Лиги чемпионов по средней результативности – 73 матча, 56 голов. Несмотря на это, нидерландский нападающий никогда не играл даже в финале. Ван Нистелрой залечил тяжелую травму в ПСВ и перешел в Манчестер Юнайтед в 2001-м (через два года после легендарного триумфа "дьяволов" в Лиге чемпионов). Проведя на Олд Траффорд 5 сезонов, в 2006-м Рууд отправился покорять Сантьяго Бернабеу.

Правда, в Мадриде нидерландский нападающий застал период провалов в Лиге чемпионов. За 4 года Реал умудрился не выиграть ни одного матча в плей-офф и 4 раза вылетел в 1/8 финала. Если с МЮ ван Нистелрой играл хотя бы в полуфинале, то со "сливочными" откровенно не сложилось. Не помогла и феноменальная результативность – по среднему количеству голов за игру Рууд опережает даже Месси с Роналду.

Деннис Бергкамп

Знаменитый нидерландец, забивший один из лучших голов в истории чемпионатов мира, имел возможность уйти из футбола на вершине. Последним матчем для него мог стать финал ЛЧ 2005/06 против Барселоны, но раннее удаление Йенса Леманна сломало все планы Арсенала. Бергкамп на поле так и не вышел, а команда Венгера в меньшинстве не удержала победу – голы Это'О и Белетти принесли победу Барселоне.

Бергкамп выиграл с Аяксом и Интером Кубок УЕФА, трижды стал чемпионом Англии, а вот медали победителя Лиги чемпионов у бомбардира так и нет. Как известно, Деннис пропустил немало выездных поединков ЛЧ из-за нетипичной для футболиста причины – страха летать.

Эрик Кантона

"Король Эрик" – главный герой взлета манкунианцев в 90-х. Легендарный француз изменил историю клуба. Безусловно, без него команда сэра Алекса не достигла бы тех высот. Кантона в составе Манчестер Юнайтед блистал в чемпионате Англии, выиграв 5 чемпионских титулов АПЛ (один из них – в составе Лидса), а вот в Лиге чемпионов его максимумом стал полуфинал 1996/97 и вылет от Боруссии Д – будущего победителя турнира.

Когда команда сэра Алекса Фергюсона драматично обыгрывала Баварию в финале на Камп Ноу, Кантона уже завершил карьеру, хотя на момент ухода из футбола ему исполнился всего 31 год. Хотя "Король" и не получил свою медаль победителя ЛЧ, но многие его ученики в 1999-м привезли в Манчестер желанный трофей.

Фабио Каннаваро

История чемпиона мира-2006, который в том же году завоевал "Золотой мяч", где-то напоминает Рууда ван Нистелроя. Каннаваро оказался в Реале не в то время, застав серию провалов мадридцев в 1/8 финала. До этого ему не удалось выиграть золотую медаль ЛЧ с Пармой, Интером и Ювентусом.

Скудетто, титул чемпиона мира, "Золотой мяч", Кубок УЕФА, Ла Лига – список наград бывшего капитана "Скуадры Адзурры" впечатляет. Но до главного европейского клубного трофея Каннаваро так и не добрался.

Златан Ибрагимович

Ибра является обладателем сомнительного рекорда – именно он сыграл больше всего матчей в ЛЧ (124) среди игроков, так и не выигравших этот трофей. Златан поиграл в Европе за ряд топ-клубов – Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Милан, но так и не сумел поднять над головой вожделенный трофей. Сейчас шведу 41 – его Милан продолжает борьбу в Лиге чемпионов, но нападающий на турнир не заявлен из-за тяжелой травмы, выбившей его из игры на 9 месяцев.

У Златана был шанс стать победителем ЛЧ еще в расцвете карьеры, однако ему не повезло. В 2009-м он ушел из Интера, который год спустя взял "ушстого", а в 2010-м провернул аналогичный трюк с Барселоной. Время играет против ветерана – вполне возможно, что шведская легенда больше не выйдет на поле в матче Лиги чемпионов.

Роналдо

Его португальский тезка имеет 5 медалей победителя ЛЧ, а вот "Зубастик" так и не выиграл Лигу чемпионов хотя бы однажды. Роналдо поиграл сразу за 5 европейских клубов – ПСВ, Барселону, Интер, Реал и Милан – но так и не сыграл даже в финале главного европейского клубного турнира.

Бразильский нападающий выиграл с Барселоной Кубок Кубков, в футболке Интера триумфовал в Кубке УЕФА, стал главным героем сборной на победном ЧМ-2002 и дважды получил "Золотой мяч", а вот с ЛЧ не вышло. Кто знает, если бы не серия серьезных травм, все могло бы быть иначе, но констатируем – главные подвиги "Феномено" были в футболке сборной Бразилии.

Джанлуиджи Буффон

Одна из самых печальных историй. В 2001-м Джиджи стал самым дорогим вратарем в истории футбола и выиграл практически все, что можно. Скудетто, чемпионство мира, был в тройке номинантов на "Золотой мяч" и трижды проиграл в финале Лиги чемпионов. Особенно памятен первый финал – против Милана в 2003-м. Два сейва Буффона в серии пенальти не помогли Ювентусу – решающий 11-метровый удар Андрея Шевченко принес трофей Милану.

После этого Джиджи еще дважды получил серебряную медаль ЛЧ. В 2015-м "Старая синьора" проиграла Барселоне, а спустя еще два года расстроенный Буффон наблюдал, как Кубок получают футболисты мадридского Реала. Надеясь выиграть ЛЧ, кипер перешел в ПСЖ, вылетел в 1/8 финала от МЮ, и уже через год вернулся в Турин. Сейчас легенде 45 – Буффон все еще играет в Серии Б за родную Парму, однако в Лиге чемпионов его карьера, к сожалению, закончилась.

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